محافظ ديالى: تم الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء على دفن ضحايا كورونا في محافظاتهم

2020/03/21 | 22:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، انه تم الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء وعمليات بغداد على دفن ضحايا فيروس كورونا كلا في محافظته.

وقال التميمي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بعد الاتصال مع مكتب رئيس الوزراء وعمليات بغداد والقيادات الامنية في ديالى بعد وصول 4 جثامين لضحايا فايروس كورونا من العاصمة الى مقبرة محمد سكران، تم الاتفاق على دفن ضحايا الفايروس كلا حسب محافظته".

وتابع "وذلك لضمان عدم انتشاره وسلامة وصحة المواطنين"، مؤكدا بان "الجثامين الـ4 تم الايعاز بنقلها الى بغداد لدفنها في احد مقابرها وفق التوجيهات الرسمية".

يشار الى ان مصدرا كشف قبل قليل لـ"الغد برس" إن 4 جثامين من ضحايا فيروس كورونا، وصلت الى ديالى من بغداد لغرض دفنها في مقبرة محمد سكران، إلا ان الاخيرة رفضت.

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