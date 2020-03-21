2020/03/21 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على وكر لتنظيم داعش جنوبي قضاء بهرز.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى، من العثور على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية النقيب جنوبي قضاء بهرز احتوى على سلاح قاذفة RBG7 و٣ صواريخ قاذفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: العثور على وكر لعصابات داعش الارهابية جنوبي بهرز في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: العثور على وكر لعصابات داعش الارهابية جنوبي بهرز في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).