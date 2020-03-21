تقرير رسمي: ارتفاع معدل البطالة في تركيا والليرة في تراجع

2020/03/21 | 22:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) – ارتفع معدل البطالة في تركيا بفارق 1،7% مقارنة بين عامي 2019 و2018 وفق معهد الإحصاء التركي، تزامناً مع أثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد

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