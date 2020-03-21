2020/03/21 | 22:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية علي الحميداوي، القوات الامنية والمؤسسات الخدمية التهاون في تطبيق حظر التجوال بمدينة الصدر، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل بهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمة يدعو لفتح تحقيق عاجل في التهاون بتطبيق حظر التجوال في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمة يدعو لفتح تحقيق عاجل في التهاون بتطبيق حظر التجوال في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).