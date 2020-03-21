الصحة النيابية: اجتماع خلية الازمة أوصى بتمديد حظر التجوال في البلاد

2020/03/21 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو لجنة الصحة النيابية، اكتفاء الحسناوي، اليوم السبت، ان “خلية الازمة اوصى بتمديد الحظر”.وقال الحسناوي، لـ”العهد”، انه “سيكون هناك تمديد لحظر التجوال وفي حال عدم وجود حظر للتجوال سيتحول كورونا اسوا من وباء”.ولفتت الى انه “لا نحتاج الى حالة طوارئ لغاية الان”.واشارت الى ان “خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعها الأول غدا”.[…]

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