هذا ماغرد به مقتدى الصدر

2020/03/21 | 22:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

غرد الصدر، على حسابه بموقع "تويتر": "نشرنا إرشادات صحية ونصحنا بالالتزام بها، وأمرنا بتشكل لجان طبية للقيام بالإجراءات الصحية وتنظيف وتعقيم الأماكن العامة، ولم نعترض على حظر التجوال ولم نخرقه، ولم نعترض على الإجراءات الصحية والتنظيمية في مراقد المعصومين، وكان اعتراضنا على (الغلق) فقط وبالخ...

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