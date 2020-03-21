2020/03/21 | 23:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}تحدثت عالم الجفر المصرية، جوي عياد، اليوم السبت، عن توقعاتها لفيروس كورونا ومتى سيتم إيجاد العلاج، وتحدثت عن أحداث قادمة بحسب قولها..#ملاحظةنعتذر عن الخطأ الحاصل في عدم رفع الفيديو،، نلتمس منكم العذر والفيديو نشر على موقع الوكالة..هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو عالمة جفر تتحدث عن توقعاتها لوباء كورونا وأشياء أخرى قالت ستأتي بعد الوباء ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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