2020/03/21 | 23:07 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كوردستان تشخّص 7 إصابات جديدة بكورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تشخّص 7 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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