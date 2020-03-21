ميلان يعلن اصابة باولو مالديني بفيروس كورونا

2020/03/21 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر مطلع، السبت (21 آذار 2020)ن بأن القيادات الامنية في محافظة ديالى رفضت دفن 4 جثامين يشتبه اصابتها بفيروس كورونا في مقبرة محمد سكران ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القيادات الامنية في ديا

بغداد اليوم- خاص

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، السبت (21 آذار 2020)، من استمرار المواطنين في العراق بالتهاون مع الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مبينا أن ذلك سيحول العراق إلى مصدر وباء للفيروس ومنطقة

بغداد اليوم- ذي قار

وجه محافظ ذي قار، ابا ذر العمر، السبت (21 آذار 2020)، بتخصيص المدينة الصناعية للحجر الصحي وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت مكتب المحافظ الإعلامي في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم ) إن "العمر وجه با

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