محافظ ذي قار يوجه بتسهيل مرور شاحنات المواد الغذائية والمشتقات النفطية

2020/03/21 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، اليوم السبت، بتسهيل مرور شاحنات المواد الغذائية والمشتقات ال...





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