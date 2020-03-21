صحة الرصافة تعلن تسجيل 8 إصابات بكورونا بينها 5 من الزوار

2020/03/21 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد / الرصافة، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا”.وقال مدير عام الصحة عبد الغني الساعدي، لـ”العهد”، انه “تم تسجيل 8 حالات اصابة بفيروس كورونا جديدة”، مضيفا، ان “الحالات المسجلة هي عن طريق العدوى”.واضاف الساعدي، انه “كما تم تسجيل 5 حالات بين صفوف الزوار”.انتهى..م.ر

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