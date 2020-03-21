فقد عائلته بالجائحة .. ايطالي ينتحر لاصابته بكورونا

2020/03/21 | 23:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/روما اقدم شاب ايطالى على الانتحار من اعلى فندق بايطاليا بعد اصابته بالفيروس وفقده لكل عائته بسبب هذا الفيروس الصعب و وتعانى معظم العائلات الإيطالية من فقدان أحد أفرادها بسبب فيروس كورونا، وفى مقطع فيديو متداول وثق فيه أحد الإيطاليين مشهد مخيف وهو انتحار شاب يدعى نيتلي بعد فقدانه لوالده ووالدته وأشقائه وزوجته وأولاده بسبب فيروس كورونا.ويظهر الشاب الإيطالي في الفيديو المتداول، وهو يقفز من أعلى مبني ضخم في شوارع إيطاليا بعد فقدانه لعائلته بالكامل واصابته بالفيروس المتفشي في معظم البلاد.

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