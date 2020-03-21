صحة ذي قار تدعو المشاركين في زيارة

2020/03/21 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

دعت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، المواطنين المشاركين في زيارة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم، الى حجر انفسهم في منازلهم لمدة 14 يوماً.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على المواطنين المشاركين في زيارة إحياء ذكرى إستشهاد الامام الكاظم عليه السلام، الالتزام بالتعليمات الصحية وحجر أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما وعدم الاختلاط بالآخرين للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفايروس كورونا، والاتصال بالرقم ١٢٣ في حال وجود أعراض الاصابة".

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت اصابة ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها خمس اصابات

بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن نادي أيه سي ميلان، اليوم السبت، إصابة باولو مالديني أسطورة الفريق ومديره الرياضي، ودانييل مالديني نجله ولاعب الفريق الأول، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ميلان بيانا رسميا، أعلن فيه إصابة الثنائي بفيروس كورونا، وأنهما خض

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر مطلع، السبت (21 آذار 2020)ن بأن القيادات الامنية في محافظة ديالى رفضت دفن 4 جثامين يشتبه اصابتها بفيروس كورونا في مقبرة محمد سكران ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القيادات الامنية في ديا

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