ميلان يعلن اصابة باولو مالديني ونجله بفيروس كورونا

2020/03/21 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن نادي أيه سي ميلان، اليوم السبت، إصابة باولو مالديني أسطورة الفريق ومديره الرياضي، ودانييل مالديني نجله ولاعب الفريق الأول، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر ميلان بيانا رسميا، أعلن فيه إصابة الثنائي بفيروس كورونا، وأنهما خضعا بالفعل لإجراءات العزل الطبي.

وحسب البيان، فأن باولو ودانييل مالديني في حالة صحية جيدة، وقد بدأ النادي فحص كل من اختلط بهما مؤخرا من النادي وإجراء التحليل عليهم.

وتدرب دانييل مالديني صاحب الـ18 عاما مع الفريق الأول مؤخرا، وشارك في لقاء هيلاس فيرونا يوم 2 فبراير الماضي.

الإصابة هي الأولى داخل نادي ميلان بفيروس كورونا، لكن ليست كذلك بالنسبة لفرق إيطاليا التي طالها الوباء بشكل كبير، وآخرهم باولو ديبالا نجم يوفنتوس مساء اليوم.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في إيطاليا إلى 42681، كما سجّلت البلاد وفاة 4825 شخصا.

بغداد اليوم ـ ذي قار

دعت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، المواطنين المشاركين في زيارة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم، الى حجر انفسهم في منازلهم لمدة 14 يوماً.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "على المواطنين المشاركين في زيارة

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت اصابة ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها خمس اصابات

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر مطلع، السبت (21 آذار 2020)ن بأن القيادات الامنية في محافظة ديالى رفضت دفن 4 جثامين يشتبه اصابتها بفيروس كورونا في مقبرة محمد سكران ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القيادات الامنية في ديا

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