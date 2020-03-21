2020/03/21 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس تطالب بعقد جلسة لمجلس الامن الدولي حول تأثير انتشار فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تطالب بعقد جلسة لمجلس الامن الدولي حول تأثير انتشار فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تطالب بعقد جلسة لمجلس الامن الدولي حول تأثير انتشار فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).