2020/03/21 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد نوروز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد نوروز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).