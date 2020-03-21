الصحة الصينية: عقار Favipiravir الخاص بالانفلونزا دواء فعال للقضاء على كورونا

2020/03/21 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الصحة الصينة، اليوم السبت، ان “عقار Favipiravir الخاص بالانفلونزا والمعتمد من عام 2014 في اليابان دواءً فعالاً في القضاء على فيروس كورونا وقال مسؤولون في الصحة الصينية انه “تم اجراء الاختبارات السريرية في مدينة Shenzhen جنوب الصين على 80 مصاب، حيث تم تجربة العقار على 35 مصاباً بالفيروس”.واضافوا، انه “تم وضع 45 اخرين […]

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