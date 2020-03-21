شرطة كربلاء: تسجيل حالة قتل لمواطن في خلاف عشائري

2020/03/21 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف، اللواء احمد زويني، قائد شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن تسجيل حالة قتل واحدة بسبب خلاف عشائري.وقال زويني في تصريح لـ”العهد نيوز”، ان “شرطة كربلاء تسجل حادث قتل لمواطن وإصابة آخر في خلاف عشائري من قبل اشخاص معروفين لاذوا بالفرار وتحديدا في منطقة حي الزيتون”.واضاف، انه “وعلى الفور وبالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية […]

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