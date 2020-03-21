صحة ذي قار تدعو المشاركين في زيارة الامام الكاظم الى حجر انفسهم

2020/03/21 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..دعت دائرة صحة ذي قار ، مساء السبت ، المشاركين في زيارة الامام الكاظم (ع) في ذكرى استشهاده ، الى حجر انفسهم في منازلهم .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صحة ذي قار تدعو المشاركين في زيارة احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع) الى حجر […]

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