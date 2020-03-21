كردستان تسجل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/21 | 23:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم السبت، عن 7 اصابات جديدة بفايروس كورونا، وجميعهم من محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة خلال البيان، التي تلقته "الغد برس"، ان الفرق الصحية تواصل مهامها في البحث عن المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، واكدت:

1 ـ ان عدد المواطنين الذين كانوا في الحجر الصحي " 4560" مواطن من 26 منطقة مختلفة، والان " 1592" مواطن مازلوا في الحجر الصحي، " 882" منهم في اربيل ، و" 395" في السليمانية و"224" في دهوك، "37" حالة في حلبجة، " 38" حالة في كرميان، "45" حالة في رابرين، "25" حالة في كوية، و" 2968" حالة غادرت الحجر الصحي وعادوا الى عوائلهم بعد انقضاء مدة الحجر 14 يوما، كما تم وضع الحجر الصحي اليوم على 75 مواطنا.

2 ـ انه خلال 24 ساعة ماضية اجرت الفرق الطبية " 191" فحصا، " 89" في اربيل و" 62" بمدينة السليمانية و"40" بمدينة دهوك" اظهرت الفحوصات 7 حالات جديدة بفايروس كورونا واحد منهم من محافظة اربيل ويبلغ من العمر "29" عاما، و6 الاخرين من السليمانية وهم باعمار 37، 45، 38، 28، 62 و48 عاما، اربعة من الحلات المصابة كانوا رجعوا خلال الفترة السابقة من ايران واوروبا والثلاثة الاخرى انتقلت لهم العدوى عن طريق التلامس، وجميعهم تحت الرعاية الطبية.

3 ـ ان مجموع الاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان 54 حالة، بضمنها حالة وفاة واحدة، كما تحسنت حالات 13 مصابا.

واضاف البيان: اننا نشكر فرق وزارة الداخلية والفرق الطبية شاكرين ايضا التزام المواطنين باتباع التعليمات الصحية وعدم مغادرة منازلهم، لافتا الى انه تم تخصصيص خط ساخن للاتصال على الرقم " 122" لاية حالة طارئة.

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