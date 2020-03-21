نائب ترامب : سأخضع وزوجتي لفحص كورونا

2020/03/21 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، أنه سيخضع لفحص فيروس كورونا بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب.وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد أنني معرض (للإصابة) وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سأخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق اليوم".وأضاف "لا الرئيس ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا إلى أن الأخير "بخير".وفي وقت سابق، حسمت واشنطن المعلومات في ما يتعلق بصحة دونالد ترمب، و أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترمب غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له بعدما كان على اتصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنهم مصابون بالفيروس.

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