المنافذ الحدودية تعلن وصول طائرة الخطوط العراقية قادمة من الهند (موسع)

2020/03/22 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن وصول طائرة الخطوط الجوية العراقية، قادمة من الهند (دلهي) وعلى متنها مسافرين عراقيين.وذكرت الهيأة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أن “محطة الطائرة الاولى كانت في منفذ مطار البصرة الدولي وتم نزول (43) مسافرٱ عراقيا من الطائرة وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم من قبل المفارز المتواجدة في […]

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