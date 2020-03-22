صورتان.. وصول طائرة تحمل عراقيين كانوا عالقين في الهند

2020/03/22 | 00:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية يوم السبت وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من العاصمة الهندية لدلهي وعلى متنها عراقيون كانوا عالقين في ذلك البلد.

وأوضحت الهيأة في بيان ورد لشفق نيوز، أنه "كانت محطة الطائرة الاولى في منفذ مطار البصرة الدولي وتم نزول (43) مسافرٱ عراقيا من الطائرة".

وأشارت إلى "إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم من قبل المفارز المتواجدة في المطار وبإشراف ضباط المنفذ والجوازات والكمرك المدني، وأكدت الفحوصات الأولية خلو المسافرين من إصابتهم بفايروس كورونا".

وتابعت الهيأة في بيانها، "بعد ذلك غادرت الطائرة مطار البصرة متوجهة إلى منفذ مطار بغداد الدولي لتحط رحالها ونزول ركابها والبالغ عددهم (166) مسافرٱ عراقيٱ، واتخذت المفارز الطبية المتواجدة اجراءاتها في فحص الوافدين بمهنية عالية وبالاجهزة الطبية المعتمدة".

ونوهت إلى أنه "من المؤمل وصول رحلة أخرى قادمة من الهند يوم غد، والملاكات الفنية والطبية على استعداد تام لإتخاذ مايلزم وفق السياقات والتعليمات المعتمدة والنافذة".

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أرسلت الطائرة لإجلاء هؤلاء العراقيين الذين علقوا في الهند بعد إغلاق حدود الدول وتعليق الرحلات الجوية جراء مخاوف تفشي فيروس كورونا.

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