2020/03/22 | 00:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حالات وفاة إلى 21 و947 إصابة بفيروس “كورونا” في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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