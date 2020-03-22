2020/03/22 | 00:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كغيرها..ذي قار تدعو من أدوا زيارة الإمام الكاظم (ع) لحجر أنفسم 14 يوماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 00:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كغيرها..ذي قار تدعو من أدوا زيارة الإمام الكاظم (ع) لحجر أنفسم 14 يوماً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كغيرها..ذي قار تدعو من أدوا زيارة الإمام الكاظم (ع) لحجر أنفسم 14 يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).