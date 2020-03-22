المنافذ الحدودية تعلن وصول طائرة الخطوط الجوية القادمة من الهند وعلى متنها مسافرين عراقيين

2020/03/22 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن وصول طائرة الخطوط الجوية العراقية، قادمة من الهند (د...





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