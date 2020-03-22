صحة ذي قار تدعو الزائرين بذكرى إستشهاد الإمام الكاظم ملازمة منازلهم 14 يوما (موسع)

2020/03/22 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار دعت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، كافة الزائرين في إحياء ذكرى إستشهاد الأمام الكاظم “عليه السلام” الى ملازمة منازلهم 14 يوما لحين التأكد خلوهم من فيروس كورونا”.وذكرت صحة ذي قار، في بيان، تلقته، “العهد نيوز”، بأنه “على كافة الزائرين، البقاء في منازلهم 14 يوما وعدم المخالطة للتأكد من […]

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