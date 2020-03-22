ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا .. تجهز “رقماً مذهلاً ” لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، المصادقة الإثنين على خطة مساعدة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، متخلية من أجل ذلك عن قواعدها المالية الصارمة.وبحسب مشروع قانون اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه السبت، تعتزم الحكومة تخصيص مبلغ 822 مليار يورو لمنح قروض […]

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