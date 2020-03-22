وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق لورينزو سانز جراء إصابته بفيروس كورونا

2020/03/22 | 00:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق في الفترة بين 1995 و2000، اليوم الاحد، في مدريد بسبب فيروس كورونا.دخل سانز 76 عامًا، المستشفى يوم الثلاثاء 17 آذار بعد أن ساءت حالته عقب 8 أيام من الحمى.وكان سانز خضع لاختبار كوفيد 19 (كورونا)، والذي أسفر عن نتيجة إيجابية، وبعد يوم واحد ساءت حالته الصحية […]

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