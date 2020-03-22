ميلان الإيطالي يعلن إصابة اسطورته ونجله بفيروس كورونا

2020/03/22 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، أن “الأسطورة باولو مالديني المدير الرياضي للنادي ونجله دانيال مصابان بفيروس كورونا”.وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، ان “المدير الرياضي للنادي، أصبح مصابا بفيروس كورونا، وتم إخضاعه لاختبار أمس وكانت النتيجة إيجابية، كما كان اختباره إيجابيا على نجله دانييلي، المهاجم في فريق شباب ميلان الذي كان يتدرب […]

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