وفاة لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/03/22 | 00:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وأوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية في خبر عاجل وفاة لورينزو سانز، الرجل الذي تولى رئاسة ريال مدريد في الفترة ما بين 1995 حتى 2000، وحقق الفريق في عهده عدد كبير من البطولات المحلية والقارية.

سانز كان قد للإصابة بـ “كورونا” منذ عدة أيام ليُنقل إلى إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، لكنه كان في حالة حرجة للغاية وفق إعلان الوفاة الذي خرج للعلن بواسطة أسرته.

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