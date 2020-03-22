صحة ذي قار تطالب الاهالي المشاركين بزيارة الإمام الكاظم بحجر أنفسهم اسبوعين

2020/03/22 | 00:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كلكامش برس/ ذي قاردعت صحة ذي قار، اليوم السبت، المواطنين المشاركين في إحياء زيارة الإمام الكاظم عليه السلام الى الالتزام في المنازل وحجر انفسهم لـ14 يوما.وقالت الصحة في بيان، تلقته، "كلكامش برس" بأنه "إضافة لحجر أنفسهم عليهم عدم الاختلاط بالآخرين للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفايروس كورونا والاتصال بالرقم ١٢٣ في حال وجود أعراض الاصابة وذلك حفاظا على سلامتكم وسلامة ابناء المحافظة من هذا الوباء".وسجلت ذي قار منذ ظهور الفايروس في العراق ثلاث حالات فقط حتى الان، شفي من المرض حالتان، وتوفيت الحالة الثالثة، فيما شخصت أكثر من مائة حالة إشتباه بعموم المحافظة.

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