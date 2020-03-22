خلية الازمة في النجف الأشرف تصدر جملة من القرارات بينها منع دخول مواطني المحافظات الأخرى

2020/03/22 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في النجف الاشرف، اليوم الاحد، جملة من القرارات التي تنظم الحياة في المحافظة خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الوباء القاتل.نص القرارات:.– التأكيد على استمرار غلق المطار والمنافذ البرية للمحافظة واستمرار منع دخول المواطنين من المحافظات الأخرى – شكيل لجنة مختصة لتحديد وتهيأة اماكن وردهات اضافية لحجر الملامسين والحالات المشتبه […]

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