ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 99

2020/03/22 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99.أطلق الأردن، صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إجراء احترازي يقيد حركة 10 ملايين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.ومع إعلان الحكومة الأردنية لحظر التجول وإطلاق صافرات الإنذار صباح اليوم في شتى أنحاء المملكة كانت […]

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