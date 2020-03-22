النقل تؤكد وصول 282 عراقياً على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من الهند

2020/03/22 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، السبت ، عن وصول الطائرة الاولى التي تقل المواطنين العراقيين القادمين من الهند الى العراق، فيما اشارت الى أن الطائرة الثانية ستصل إلى مطار بغداد الدولي في الساعات الأولى من فجر يوم الاحد بناءا على موافقة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي لإجلاء رحلات استثنائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم نقل المسافرين البالغ عددهم (282 ) من اصل 500 مواطن عراقي على متن الطائرة من طراز (A330) التابعة لاسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية"، مؤكدةً على "تخصيص عدد من باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بالتنسيق مع عمليات بغداد لتسهيل عملية نقل العائدين الى منازلهم مجانأ بعد استكمال الاجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة والتاكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل وزارة الصحة والجهات الساندة لها".

من جهتهم اعرب المواطنون، بحسب البيان، عن "بالغ شكرهم وتقديرهم العاليين عن سرعة الاستجابة لمناشدتهم مثمنين دور الحكومة العراقية ووزارة النقل والسفارة العراقية في الهند وخلية الأزمة بتقديم العون والمساندة لهم وتسهيل اجراءات عودتهم من سفراتهم العلاجية والدعم المعنوي الكبير الذي ينم عن الاهتمام البالغ للحفاظ على ارواح العراقيين المتواجدين في الخارج وحل المعوقات التي تواجههم خصوصاً المرضى من كبار السن".

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن وصول طائرة الخطوط الجوية العراقية، قادمة من الهند (دلهي) وعلى متنها مسافرين عراقيين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محطة الطائرة الاولى كانت في منفذ مطار البصر

بغداد اليوم ـ ذي قار

وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، اليوم السبت، بتسهيل مرور شاحنات المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وقال العمر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه جميع مؤسساتنا الصحية والامنية والخدمية وا

بغداد اليوم ـ واسط

دعا محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم السبت، اصحاب التجار واصحاب المواكب الحسينية، الى القيام بحملات انسانية لمساعدة الفقراء.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على نداء المرجع الديني علي السيستاني ن

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