وفاة رئيس ريال مدريد الأسبق لورينزو سانز بسبب فيروس كورونا

2020/03/22 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

لقي لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، مصرعه مساء السبت إثر إصابته بفيروس كورونا...





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