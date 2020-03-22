2020/03/22 | 00:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن ميلان، في بيان رسمي، يوم السبت، إصابة باولو مالديني المدير التقني بالنادي، بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان نشر بالموقع الرسمي للنادي، أن باولو مالديني، مدافع الروسونيري الأسطوري، تواصل مع شخص مصاب، في الأيام الماضية.

وأضاف أن مالديني ظهرت عليه أعراض المرض، وأجرى فحوصات طبية أمس الجمعة، أثبتت إصابته بكورونا.

وتابع أن دانييل، نجل مالديني والذي يلعب في فريق ميلان للشباب، والذي تدرب رفقة الفريق الأول في وقت سابق، أصيب أيضًا بالفيروس.

وختم النادي بأن مالديني ونجله في حالة جيدة، وأن الثنائي سيظل في الحجر الصحي حتى التعافي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يصيب أسطورة ميلان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يصيب أسطورة ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).