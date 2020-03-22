زكرياء بغور - كورونا المستجد و الأزمة الإقتصادية

2020/03/22 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكرياء_بغور منذ اندلاع الحرب التجارية الصينية الأمريكية خلال العام الماضي، توقع المحللون الإقتصاديون انجرار الإقتصاد العالمي نحو أزمة قوية قد يكون تأثيرها طويل الأمد على الصين بالدرجة الأولى، ثم على أمريكا و بقية الدول.و خلافا لكل التوقعات، ظهر فيروس كورونا المستجد في توقيت جد حاسم، بعد أن أعدت كل الدول قوانين المالية للعام 2020 بناء ا على توقعات لم يكن لفيروس كورونا موطئ قدم فيها، و هذا أول تحد يواجه الإقتص......

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