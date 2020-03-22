نائب عن الفتح يدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة خاصة لتدارك الوضع الصحي بسبب كورونا

2020/03/22 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس كتلة السند الوطني، فالح حسن الخزعلي، امس السبت، رئاسة مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لتدارك الوضع الصحي والإنساني في العراق ومساعدة الأسر الفقيرة في ظل الأزمة الراهنة.وقال الخزعلي في بيان حصلت عليه، العهد نيوز”، ان “رئاسة مجلس الوزراء الى عقد جلسة خاصة لتدارك الوضع الصحي والإنساني في البلد و وضع آليات […]

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