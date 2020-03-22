صدق أو لا تصدق.. الآلاف يهربون من كورونا إلى الصين

2020/03/22 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصبحت الصين ملاذا للخائفين من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت السبب بانتشاره في كل العالم، فبدأ الصينيون المغتربون يتدفقون، خاصة من أوروبا، نحو وطنهم للبقاء في أمان.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي تظهر طوابير من المسافرين الصينيين في نقطة تفتيش بانتظار السماح لهم بالمرور إلى بر الأمان، […]

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