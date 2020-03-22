سعد لمجرد عن قضية الاغتصاب: لا أعرف الندم

2020/03/22 | 01:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، تفاصيل أزمته الأخيرة التي تم اتهامه فيها باغتصاب فتاة والقبض عليه لفترة بفرنسا، وهو ما أثار الجدل كثيرا بينه وبين جمهوره طوال الفترة الماضية.وقال سعد لمجرد في أول ظهور إعلامي له عبر أحد البرامج التليفزيونية :”لا أعرف الندم ولكن أتعلم من أخطائي”.وتابع لمجرد قائلا :”لابد أن […]

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