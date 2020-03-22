خطوات للعزل الذاتي في المنزل في حالة الاشتباه بـ “كورونا”

2020/03/22 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال الاشتباه في الإصابة بأعراض فيروس كورونا والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال والعطس يجب اتباع خطوات العزل الذاتي في المنزل، وهي : البقاء فى المنزل لمدة 14 يومًا عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة البقاء في غرفة جيدة التهوية مع نافذة مفتوحة ومنفصلة عن الآخرين عدم الاختلاط مع أفراد […]

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