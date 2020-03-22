إلى بلدهم خلال يومين: 700 مقاتل سوري رفضوا مواصلة القتال في ليبيا

2020/03/22 | 01:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مئات العناصر من “الجيش الوطني” السوري، مواصلة القتال في ليبيا، ويتم العمل على إعادتهم إلى سوريا خلال اليومين القادمين.وأعلن الجيش الليبي على معرفاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

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