الصحة العالمية تكشف إجمالي إصابات ووفيات كورونا بالعالم حتى الآن

2020/03/22 | 01:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وكانت أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، مساء السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5018 بزيادة 1035 في يوم واحد.

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كان قد أمر بإغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في أنحاء البلاد اعتباراً من مساء اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى؛ للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن 39 شخصاً آخرين توفوا في إنجلترا، بعدما جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 167.

ولفتت إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 50 و99 عاماً وكانوا يعانون من ظروف صحية.

ومن جانبه قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن البشرية تستطيع الانتصار على وباء فيروس كورونا، لكن فقط عن طريق التضامن والجهود المشتركة، داعيا لبناء مجتمع عالمي له صحة عامة.

وقال شي جين بينغ في “رسالة تعاطف” بعثها حديثا للملك الإسباني، فيليب السادس، إن بلديهما سوف يحققان النصر النهائي على عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” “بالتأكيد طالما أنهما تبذلان جهودا مشتركة مع المجتمع الدولي”.

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