فرض حظر تجول جزئي في الكويت

2020/03/22 | 01:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت الكويت، اليوم السبت، فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من يوم غد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، في وقت سابق، اليوم السبت، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء إلى 27 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

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