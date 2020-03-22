تسجيل 44 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال يوم

2020/03/22 | 01:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، امس السبت، عن تسجيل 44 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، بارتفاع عدد الوفيات خلال اليوم الماضي من 12 إلى 15 حالة.وذكرت الوزارة أن “الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس بلغت 139 حالة بعد أن كانت على مستوى 95 في […]

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