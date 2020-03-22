الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير وتطهير للشوارع في مختلف المحافظات

2020/03/22 | 01:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، حملة تعفير وتطهير لشوارع في مختلف المحافظات.وذكرت الهيئة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “كوادر طبابة الحشد الشعبي نفذت، اليوم، حملة شملت تطهير وتعفير أحياء وشوارع بالكامل بمختلف المحافظات العراقية”.وأضاف أن “الحملة شملت ايضا توزيع منشورات توعوية تبين طرق الوقاية من فيروس كورونا”.انتهى..م.ر

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