محافظ نينوى: نعاني قلة دعم المركز في مواجهة كورونا وقد نمدد حظر التجوال

2020/03/22 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، انه قد يتم تمديد حظر التجوال في المحافظة، فيما اشار الى ان نينوى تعاني من قلة دعم المركز في مواجهة كورونا.وقال الجبوري في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “حظر التجوال المفروض في نينوى ينتهي يوم غد الاثنين”، مبينا ان “خلية الازمة في انعقاد مستمر”. واضاف “قد ننظر […]

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