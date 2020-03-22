العراق يدرس تمديد حظر التجوال.. وتهديد بالحجر الإجباري في بغداد

2020/03/22 | 01:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد تقييم رسمي لإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، مددت عدد من المحافظات حظر التجول لأيام إضافية، فيما يرجح من المتوقع أن يتم تمديد الحظر في عموم البلاد بناءً على طلب من وزارة الصحة عقب انتهاء الزيارة الدينية في مدينة الكاظمية.

يرجح أن تتخذ خلية الأزمة قرارًا بتمديد حظر التجوال بعد ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس "كورونا"

وطالبت لجنة الصحة في مجلس النواب بتمديد حظر التجول الذي ينتهي في 24 من آذار/مارس الجاري.



وقال عضو اللجنة حسين الموسوي في بيان، إن "من الضروري تمديد الحظر لأسبوع آخر في عموم البلاد، كإجراء احترازي بعد نهاية الزيارة الدينية".

وأعلنت محافظات أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، تمديد حظر التجوال إلى 23 من الشهر الحالي، فيما فرضته في دهوك لأول مرة، في وقت تؤكد وزارة الصحة أن حظر التجول لعب دورًا مهمًا في الحد من الإصابات في كورونا، مشيرة إلى أهمية تمديده.

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من جانبها، قررت محافظات بابل والبصرة والأنبار وميسان، تمديد حظر التجول لأيام إضافية، تصل إلى أسبوع.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة ونائب رئيس خلية الأزمة جاسم الفلاحي، لـ"الترا عراق"، إن الخلية لم تتخذ قرارًا بتمديد الحظر، حتى الآن، موضحًا أن القرار الرسمي سيصدر يوم الأحد 22 آذار/مارس.

بدورها، هددت إدارة محافظة بغداد، بالحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة توجيهات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت إدارة المحافظة، وفق بيان رسمي، امتلاك خطط يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض، مشيرة إلى أن "جميع الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدي واجبها على أتم وجه".

كما أوضحت، أنها خصصت مواقع في جانبي الكرخ والرصافة لعزل الملامسين للمصابين بالفيروس وتوفير جميع المستلزمات الطبية والصحية والعناية وإجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مبينة أن "التزام الجميع بالحظر ولمدة أسبوعين سيسهم ذلك بشكل كبير في تقويض الوباء والسيطرة عليه ثم إنهائه".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت 21 آذار/مارس، اعتقال 306 أشخاص خالفوا قرار حظر التجول المفروض في العاصمة، فيما أكدت فرض غرامات على أكثر من 4 آلاف شخص.

هددت إدارة محافظة بغداد بالحجر الصحي الإجباري في حال عدم الالتزام بحظر التجوال

ودعت قيادة العمليات، المواطنين بـ "التقيد التام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره"، مشددة أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن تقديمها المساعدة للأشخاص والعجلات المستثنية من حظر التجوال".

وأعلنت وزارة الصحة، السبت 21 آذار/مارس، ارتفاع مؤشر الإصابات إلى 221 ووفاة 17 شخصًا، فيما أكدت شفاء 51 حالة.

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لكنه لا يصيب الملحدين

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