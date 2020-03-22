عودة الدراسة في الصين

2020/03/22 | 02:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استأنفت عدد من المدارس فى الصين، أعمالها بعد تعطيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.ووفقًا لوسائل اعلام حكًومية صينية، عاد عدد من الطلاب إلى مدارسهم، مع اتخاذ إجراءات احترازية والالتزام بالتعليمات، كغسل اليدين وخضوع التلاميذ لفحص درجة حرارة الجسم قبل دخولهم الفصول التعليمية.كما تباطأ عدد وفيات كورونا في الصين منذ […]

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